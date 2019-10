Acuzații grave la audieri: matrapazlacuri cu patrimoniul fostei UTC / UPDATE

Deputatul Robert Turcescu (PMP) si senatorul Vlad Alexandrescu (USR) i-au cerut joi ministrului propus la Tineret si Sport, la audierile din Parlament, sa facă lumină în problema patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (UTC),

„Cunoasteti problema patrimoniului fostei UTC. Ati anuntat o schimbare de paradigma. Acum acest patrimoniu e dat unor fundatii obscure conduse de indivizi certati cu legea”, i-a zis Vlad Alexandrescu ministrului audiat.

„Subliniez ce spunea dl Alexandrescu, cred ca e obligatorie evaluarea acestor fundatii pentru tineret, am scris despre jaful care s-a facut in 30 de ani cu patrimoniul fostului UTC. E jaf si cotropire. Vorbim de raspunderi penale a unor indivizi care au facut bani multi. Mi-ar placea sa va angajati ca aduceti in 3-6 luni un raport cu ce se intampla cu aceste fundatii pentru tineret”, a spus Robert Turcescu.