Acuzații GRAVE - Patronul companiei care a facut dezinsecția lasata cu internari de elevi in Arad susține ca a fost amendat ilegal

Acuzații grave - managerul companiei care a făcut dezinsecția de la Arad, unde mai mulți elevi ai unui liceu au ajuns la spital după o dezinsecție susține că a fost amendat ilegal, la ordin politic, de către DSP, scrie Mesagerul Hunedorean.

“A primit ordin de la minister să mă amendeze”

Potrivit lui Csaba Vereş, administratorul DD Chim Deva, Cosmin Ilioni s-a prezentat la sediul firmei, spunându-i acestuia că are ordin de la Bucureşti să-l amendeze. Adică să dea amendă firmei, în urma scandalului de la Arad, unde, de fapt, nu s-a întâmplat mai nimic.

”După cazul de la Timişoara, de anul trecut, în noiembrie a venit în control o echipă mixtă de la DSV şi, DSP, mai exact de la Inspecţia Sanitară din cadrul DSP, şi a verificat societatea. Totul a ieşit foarte bine, a fost totul OK. Tot acest domn Ilioni a venit şi atunci. Iar acum mi-a spus inspectorul că trebuie să mă amendeze, că aşa a primit ordin de la cei din Ministerul Sănătăţii. Voi contesta amenda, evident. Am lucrat la toate şcolile din judeţul Alba cu acest dezinfectant şi totul e perfect. Am toate avizele şi toate documentele necesare în regulă. Lucrăm profesionist, nu ne jucăm”, a declarat Csaba Vereş, administratorul societăţii DD CHIM din Deva.