Acuzații grave: Rapoarte SRI, ascunse in Parlament, de teama conflictelor interetnice

Deputatul USR Lucian Viziteu, membru în comisia SR, susține că deputații PSD nu vor să aprobe rapoartele SRI în Parlament ca să nu fie făcut public extremismul etnic din Transilvania. Parlamentarul USR susține că rapoartele conțin "informații oficiale îngrijorătoare" care ar putea deteriora și mai mult relațiile politice dintre PSD și UDMR, scrie g4media.ro. "Majoritatea […]