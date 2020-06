Acuzații naucitoare. PNL ar șantaja PSD cu creșterea din pix a bolnavilor COVID pentru prelungirea starii de alerta

Un fost ministru, deputat PSD, rupe tăcerea și vine cu acuzații foarte grave la adresa guvernanților și a liberalilor, care ar fi amenințat că vor crește în statistici numărul de îmbolnăviri COVID, dacă social-democrații refuză să voteze prelungirea stării de alertă. Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, a dezvăluit că liberalii i-ar fi amenințat pe […] The post Acuzații năucitoare. PNL ar șantaja PSD cu creșterea din pix a bolnavilor COVID pentru prelungirea stării de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.