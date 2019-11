Acuzat ca i-a spus lui Liviu Dragnea tot ce se intampla in Piața Victoriei, pe 10 august, fostul șef din MAI da detalii: Nu am vorbit nici macar pe stația radio

Fostul subsecretar de stat din MAI, Valeriu Mihai, a declarat despre datele apărute în spațiul public, potrivit cărora ar fi ținut legătura cu Liviu Dragnea în timpul protestelor din 10 august, că nu a vorbit cu nici cu el și nici cu alte persoane din zona politică sau guvernamentală din afara MAI.

Fostul subsecretar de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Valeriu Mihai, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, că nu a vorbit la telefon cu Liviu Dragnea în timpul protestelor și că nu l-a informat în legătură cu ce se întâmplă în stradă. El a completat spunând că nu a vorbit cu nicio altă persoană din zona politică sau guvernamentală din afara MAI.

Reacția sa vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi ținut legătura cu Liviu Dragnea în timpul protestelor din 10 august.

„În timpul manifestațiilor nu am avut nicio convorbire cu nimeni pe tema protestului în afară de centrul nostru operațional de la nivelul MAI. Nu am vorbit nici măcar pe canalul operativ de pe stația radio. Nu am vorbit nici cu domnul Liviu Dragnea, nici cu vreo altă persoană din zona politică sau guvernamentală, din afara Ministerului de Interne”, spune Valeriu Mihai.

În același context și DIICOT informa, joi, prin intermediul unui comunicat de presă remis MEDIAFAX, că „afirmaţiile în sensul că „potrivit unor surse din DIICOT, Mihai Valeriu ar fi ţinut permanent legătura cu Liviu Dragnea şi liderii huliganilor” nu au un fundament real”.

Întrebat cum a ajuns să coordoneze intervenția Jandarmeriei în seara zilei de 10 august, Valeriu Mihai a spus că informația potrivit căreia el ar fi comandat intervenția Jandarmeriei în data de 10 august este falsă.

„Există documente oficiale, instituționale, în care sunt trecuți toți cei care au fost investiți cu atribuțîi de conducere, comandă sau coordonare operativă în ziua respectivă. Eu nu mă regăsesc printre aceste persoane. Documentele oficiale sunt la parchet și fac parte din dosarul pe care dumnealor îl instrumentează. Pentru confirmare va rog să va adresați Parchetului”, spune fostul subsecretar de stat din cadrul MAI.

El a precizat că a fost prezent printre protestatari, în Piața Victorie, însă că nu a dat niciun ordin sau dispoziție.

„În cea mai mare parte a timpului am fost printre protestatari, însă am stat și printre colegii mei din Jandarmerie și Poliție Nu am dat niciun ordin și nicio dispoziție pentru nicio structură. Am fost un simplu observator”, informează Valeriu Mihai.

Întrebat cine a dat comandă pentru invervenția în forță a Jandarmeriei în acea seară, acesta a menționat că nu poate da astfel de explicații, întrucât nu a fost implicat „în niciun fel în acțiunile operative de la 10 august”.

„Există o procedură legală prevăzută în legea 60/1991 privind adunările publice, care stabilește competențele în astfel de situații și nu va pot da alte explicații pe această temă, pentru că nu am fost implicat în niciun fel în acțiunile operative din data de 10 august 2018”, mai spune fostul subsecretar de stat în MAI.

În ceea ce privește răspunsul său la acuzațiile făcute de actualul ministru al MAI, Marcel Vela, care îl vizează și potrivit cărora ar fi ajuns în MAI „pe pile și relații de la un șef de birou de secție de poliție din București, la un post foarte înalt, de subsecretar de stat”, acesta a spus că „atunci când vorbim despre oameni și cariere, trebuie să ne documentăm mai mult”.

„Cred că atunci când vorbim despre oameni și cariere, trebuie să ne documentăm mai mult și mai profund, când vine vorba de a lua decizii, indiferent care sunt acuzațiile. Eu știu că într-un stat de drept ai prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare că fiind drepturi inalienabile prin Constituție. Ce pot să mai spun eu domnului ministru de interne când aflu „sentința” și ce o să mi se întâmple de la televizor?”, declară Valeriu Mihai.

„Cred că dialogul și documentarea temeinică sunt necesare înainte de a da sentințe de execuție, că după ce l-ai executat, degeaba ți se spune că acuzațiile nu erau adevărate. Mortul de la groapă nu îl mai întorci”, completează acesta.

Mihai a invocat în acest sens și punctul de vedere al DIICOT în care se spune că la dosar nu există informații care să confirme cele speculate.

„Dacă domnul ministru era mai bine documentat, constată că, din fosta conducere a Ministerului, eram persoană cu cea mai mare experiență operativă. Rolul meu fiind și acela de a încerca să aduc problemele reale a celor din oparativ până la nivel de conducere”, adaugă fostul subsecretar de stat din MAI.

Acesta a precizat și faptul că experiența sa la nivelul Ministerului nu se rezumă la „șef de birou de secție de poliție din Bucureșți”, ceea ce, potrivit acestuia, „înseamnă experiență de muncă operativă inegalabilă în Minister”, ci experiența din punct de vedere al ocupării, pentru mai mulți ani, a funcției de director general și director general adjunct în aparatul central al Ministerului de Interne.

Valeriu Mihai a adăugat că aceasta e o chestiune de documentare sau „de citit un amărât de CV”.

Întrebat dacă s-a deplasat cu motocicleta între piață Victoriei și sediul MAI în ziua de 10 august, acesta a răspuns afirmativ, motivând că este motociclist și se deplasează cu motocicletă de câte ori are ocazia.

„Chiar și la minister veneam cu motocicletă sâmbătă și duminică, pentru a nu mai chema mașina de serviciu cu șoferul de acasă. De altfel și mașina de serviciu aveam obiceiul să mi-o conduc singur, fără șofer....deh, apucături proaste din operativ”, spune fostul subsecretar de stat din MAI.

El a conchis spunând că, în schimb, a fost implicat în protestele din ziua de 10 august 2019, la un an distanță față de momentul protestului în care Jandarmeria a intervenit în forță în Piața Victoriei.

„Activitățile operative ce au avut loc pe 10 august 2019, la împlinirea unui an de la cele din 10 august 2018 când s-a intervenit în forță, au fost derulate de către o grupă de coordonare la nivelul Ministerului de Interene, condusă de către mine. Există documente instituțional-operative care atestă acest lucru”, informează Valeriu Mihai.