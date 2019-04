Acuzat de reprimarea unui disident anticomunist, Augustin Lazar se lauda cu finalizarea Dosarului Revoluției

Procurorii Secţiei militare din Parchetul General au trimis în judecată dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, în care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil Dumitrescu au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii, a anunţat, luni, procurorul general Augustin Lazăr. Procurorul general a ținut neapărat să iasă în conferință de presă pentru The post Acuzat de reprimarea unui disident anticomunist, Augustin Lazăr se laudă cu finalizarea Dosarului Revoluției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.