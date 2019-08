Acuzat de totalitarism, Rares Bogdan le raspunde adversarilor de la ALDE: 'Asa mi se pare normal, si spun asta oricat de mult voi fi atacat'

Criticat de ALDE şi acuzat de tendinţe totalitare, eurodeputatul Rareş Bogdan îşi susţine în continuare demersul de modificare a Constituţiei în sensul introducerii mandatului imperativ pentru toţi aleşii. Ales zilele trecute prim-vicepreşedinte al PNL, fostul jurnalist vrea intezicerea traseismului politic.

"Sustin in continuare ca un adevarat CANCER politic al Romaniei este TRASEISMUL POLITIC. Normal ca nu le convine celor din Alde, sunt un partid format din oameni care au fugit, atunci la constituire dar si ulterior, buna parte dintre senatorii ai deputatii lor au intrat pe listele altor partide in Parlament, din alte 3 partide. Da, sustin in continuare interzicerea TRASEISMULUI politic, pleci, mai ales daca esti votat pe lista unui partid politic, ca deputat, senator, europarlamentar ITI pierzi automat mandatul castigat pe lista acelui partid. Asa mi se pare normal, si spun asta oricat de mult voi fi atacat. Da, sustin introducerea mandatului IMPERATIV la deputati, senatori, primari, europarlamentari", scrie Rareş Bogdan pe Facebook.

Explicaţia lui Rareş Bogdan vine după ce Norica Nicolai, preşedintele Consiliului Naţional al ALDE, a denunţat o "tentaţie a totalitarismului la PNL". Detalii AICI!