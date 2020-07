Acuzata ca a incercat sa fure formula vaccinului britanic, Rusia neaga implicarea in atacurile cibernetice

Guvernul rus a negat vineri orice implicare în recentele atacuri cibernetice împotriva Regatului Unit, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov afirmând că Rusia “nu are nimic de-a face cu asta”, informează dpa, conform Agerpres. “Noi ne confruntăm în continuare cu tentative de atacuri cibernetice asupra propriilor noastre baze de date, a bazelor de […] The post Acuzată că a încercat să fure formula vaccinului britanic, Rusia neagă implicarea în atacurile cibernetice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.