Acuzata ca ar fi facut lobby, Carmen Harau se apara: 'Am intrebat pentru Romania!'. Adrian Ursu i-a dat o replica usturatoare

Plângere penală împotriva Guvernului Orban pentru ajutorul de stat acordat Combinatului Siderurgic de la Hunedoara. O asociație civică din Hunedoara a sesizat Parchetul General. Plângerile sunt depuse împotriva lui Ludovic Orban, Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, și Virgil Popescu, ministrul Economiei, iar acuzațiile sunt extrem de dure: de trafic și cumpărare de influență. De asemenea, senatorul liberal Carmen Hărău este acuzată că ar fi făcut lobby pentru acordarea ajutorului de stat, în condițiile în care are o firmă ce deține contracte cu Combinatul Siderurgic de la Hunedoara.

„Am înaintat aceste materiale, așa cum fac de obicei, celor care pot să analizeze și rezolve această problemă dacă o consideră importantă. Am înaintat adresa Guvernului, Ministerului Economiei. Am avut o interpelare la votul raportului anual pe care l-a prezentat Autoritatea Națională de Reglementare. Adică am întrebat de ce este această diferență atât de mare la prețul energiei, între România și Germania? Nu am întrebat de ce Arcelor plătește atât! Am întrebat pentru România! Problema a ajuns în mapa mea, în programul de audiență, unde s-au prezentat cei de la Arcelor. Nu fac audiențe în Slatina. Dacă aș fi făcut acolo, aș fi avut audiență și cu ALRO Slatina...”, a spus Hărău într-o intervenție telefonică la Antena3.

Prezent în studio, Adrian Ursu a făcut o paralelă cu Elena Udrea: „Îi ajutați și pe ALRO...Acolo știți că ați fi avut concurență, doamna Udrea, sunt alții care s-au implicat în povestea asta”.

„Nu e cazul să faceți o asemenea paralelă! Nu am nimic comun! Nu am fost ministru niciodată!”, a fost reacția senatoarei.

„Este paralela identică, să știți! E 1 la 1! Nici doamna Udrea nu era atunci ministru! Era doar ușieră la domnul Băsescu! Era clopoțica! Suntem doctori în acest dosar! Nu mă puneți să îi spun Oanei Stancu să vă sune...”, i-a replicat jurnalistul.