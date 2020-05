Acuzatii explozive: Achizitii de milioane de euro, fara licitatie, la Ministerul Transporturilor. Nume grele vehiculate (presa)

În starea de urgență, Ministerul Transporturilor atribuit, fără licitație, 3 contracte de tip acord cadru (contracte de tip abonament) în valoare de aproape 12 milioane de euro firmelor Tehnoplus Medical și Ducos Trading, ambele din București, relatează publicaţia G4media.ro.

Tehnoplus este compania lui Octavian Niculescu, unul dintre denunțătorii Sorinei Pintea. Firma a fost exclusă de Banca Mondială de la contracte, în 2017, din cauza practicilor de corupție.

Ducos Trading este firma unor oameni de afaceri, foști parteneri de off-shore cu medicul Adrian Streinu Cercel și cu omul de afaceri Cristian Burci, mai notează sursa citată.

G4media.ro scrie că ministerul Transporturilor a justificat încredințarea directă prin ”extrema urgență”, generată de pandemia de coronavirus.

Contractul cu Tehnoplus, în valoare de 2,7 milioane de euro, a fost pentru achiziția de dezinfectant, echipamente de protecție împotriva noului coronavirus și echipamente medicale pentru spitalele din rețeaua Ministerului Transporturilor, potrivit anunțului de atribuire publicat în SEAP (sistemul electronic de achiziții publice).

Contractele cu Ducos Trading, în valoare de aproape 9 milioane de euro, au fost pentru achiziția de combinezoane, măști de protecție, injectomate, stații de monitorizare, aparate PCR și ventilatoare mecanice.

Pe 5 mai 2017, Banca Mondială a exclus de la contracte, pentru o perioadă de 2 ani, firma Tehnoplus Medical din cauza unor practici de corupție.

”Conform probelor identificate în cadrul cercetărilor, Tehnoplus a acordat ca mită suma de 168.860 euro în schimbul atribuirii unui contract de furnizare de echipamente. Aceste plăţi constituie o practică inacceptabilă, penalizată prin sistemul de sancţiuni al Grupului Banca Mondială”, se arată în comunicatul Băncii Mondiale.

G4media.ro notează că, potrivit unor surse judiciare, Octavian Niculescu este cel care a denunțat-o la DNA pe Sorina Pintea, fost manager al Spitalului din Baia Mare și fost ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă.

Firma de la reprezentanții căreia ar fi primit Sorina Pintea mită 10.000 de euro și 120.000 lei este Hospital Technical Solutions din București. Firma încheiase un contract de achiziții cu spitalul din Baia Mare.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Hospital Technical Solutions din București este deținută de Gheorghe Aurel Dobrescu, Costin Dumitru, Daniela-Anca Neagoe și Gheorghe Tîmpu. Până la data de 31 decembrie 2019, printre acționari s-a numărat și Constantin Moise, care a doua zi, pe 1 ianuarie 2020, a fost înlocuit și din calitatea de administrator al firmei cu Valentin Schnaider.

Potrivit Linkedin, Constantin Moise și Valentin Schnaider au fost angajații lui Octavian Niculescu la firma Tehnoplus Medical.

Libertatea.ro a dezvăluit că firma Ducos Trading a importat 1,2 milioane de măști periculoase din China și le-a vândut, fără licitație, către Unifarm, compania Ministerului Sănătății. Unifarm le-a distribuit către 113 spitale din țară, însă ulterior le-a retras. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania este deținută de Ion Berciu și Jan Ionică și este administrată de Amalia Cristea. În 2009, Jan Ionică a reprezentat off-shore-ul cipriot Carystone, controlat de Cristi Burci, un omul de afaceri apropiat de PSD și patron al Adevărul și Prima tv. Detalii aici.

Potrivit riseroject.ro, în 2008, Ion Berciu a fost partener cu medicul Adrian Streinu Cercel și cu Adrian Cotîrlă în off-shore-ul cipriot Masaro Co Ltd. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Ion Berciu a cumpărat acțiunile Ducos Trading în ianuarie 2015 de la off-shore-ul Tisenpla Holdings Ltd din Nicosia, Cipru. În august 2014, Tisenpla Holdings Ltd era reprezentată de Amalia Cristea, actualul administrator al Ducos Trading. Amalia Cristea a deținut și compania Universal Med Cleaning, până în 2015, când s-a retras din firmă.

Potrivit riseproject.ro, compania avea contracte de 9 milioane de euro în ultimii 5 ani pentru curățenie în spitalele din Capitală. Multe dintre aceste spitale, precum Universitar sau Sf. Ioan, au fost cele în care răniții de la Colectiv s-au infectat cu bacterii intraspitalicești, care au fost fatale.

Potrivit europaliberă.org, compania Tehnoplus Medical a lui Ion Berciu, fostul partener de off-shore cu Adrian Streinu Cercel, a câștigat în ultimii ani contracte inclusiv cu Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, condus de celebrul medic. În plus, fiica cea mare a lui Streinu Cercel este angajată, atât la Institutul Matei Balș, cât și la clinica privată a familiei Berciu.