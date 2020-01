Acuzatii explozive: Ministrul Muncii ar fi recurs la santaj pentru a scapa de liftiera de la minister. PETITIE pentru salvarea liftierei

Liftiera dată afară de Ministrul Muncii, în vârstă de 57 de ani, povesteşte cum a rămas pe drumuri dintr-un moft al ministrului Violetei Alexandru.

Liftiera nici măcar nu era angajată a Ministerului Muncii, ci a firmei care se ocupa de mentenanţa liftului. Cu lacrimi în ochi, femeia vorbeşte despre cum a fost aruncată în stradă, cu doar trei ani înainte de pensie.

"Nu mi s-a adresat direct mie, le-a spus șefilor mei de acolo și șefii mei m-au sunat și mi-au spus să plec acasă pentru că doamna ministru nu mai are nevoie de mine. Pur și simplu, mi-am luat bagajul și am plecat acasă. Așa, fără să îmi iau la revedere de la cineva, că pur și simplu nu puteam. Am plecat așa ca un hoț! Sunt singură, dar e destul de greu. Am plâns când am plecat", a declarat femeia, cu lacrimi în ochi, pentru Antena 3.

Cristian Vasilcoiu, fost consilier al ministrului Lia Olguţa Vasilescu, susţine într-o postare pe Facebook că ministrul Violeta Alexandru ar fi recurs la şantaj pentru a scăpa de liftieră, după ce s-a aflat că aceasta nu era angajata Ministerului Muncii.

"Ea este doamna Paula, liftiera pe care Violeta Alexandru nu s-a lăsat până nu a dat-o afară inclusiv de la firma privată de mentenanță lifturi, ca să scape de ea din Ministerul Muncii. Contractul dintre firmă și minister a fost denunțat, sub condiția că se va semna unul nou doar dacă liftiera dispare! Că nu suportă madame ministru să mai vadă fața liftierei!", scrie Vasilcoiu.

Acesta a realizat şi o petiţie online pentru susţinerea liftierei. Petiţia poate fi accesată AICI!