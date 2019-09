Acuzatii GARVE FACUTE DE familia tanarului mort in accidentul produs de Mario Iorgulescu

Dany Vicol accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Familia tanarului ucis in accidentul provocat de Mario Iorgulescu a vorbit despre drama prin care trece de cand Dany Vicol a murit, spunand ca nu a fost contactat de nimeni din familia Iorgulescu, asa cum a sustinut seful LPF. „Absolut nimeni nu a luat legatura cu noi. Nici Politia, nici familia Iorgulescu, absolut nimeni, de cand a murit baiatul meu. Nu am fost audiati, nu ne-a intrebat nimeni nimic. Niste prieteni ai baiatului meu au fost cu el si in urma lui veneau si baietii cu alte masini. Veneau de la o inmormantare. Prietenii lui erau in spate, cu doua masini. Tatal tanarului UCIS de Mario Iorgulescu a RABUFNIT: Pe copilul meu l-a macelarit, mi l-a facut zob! Baiatul meu a plec ...