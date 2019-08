Acuzatii GRAVE aduse de Norica Nicolai procurorului din cazul "Caracal"

Norica Nicolai 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Consiliului national al ALDE, Norica Nicolai, a declarat ca exista legislatie cu privire la informatiile nepublice scurse din dosarele aflate in lucru si il acuza pe procurorul din cazul "Caracal" ar trebui sa raspunda penal pentru faptul ca nu a permis intrarea in curtea lui Gheorghe Dinca. Informaiti de ULTIMA ORA de la "casa groazei" din Caracal: Anchetatorii ia in calcul o a treia victima Asociatia ”Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" (AMASP) a publicat o cronologie a evenimentelor de la Caracal, cu numeroase date nepublice din ancheta, prin care s-a incercat spalarea imaginii procurorului Cristian Popescu, acel procuror care nu a permis ...