Acuzatii GRAVE aduse de Tonel Pop: Au disparut probe de la dosar

Avocatul Tonel Pop a declarat ca au disparut probe de la dosar, sustinand ca DIICOT Central nu are probele pe care le-au avut cei care au cercetat disparitia. "Nu stiu cine e multumit de aceasta ancheta, poate doar DIICOT. Am rugat organele de conducere de la DIICOT, sunt foarte doamne acolo, sunt mame de copii, vad mai mult o preocupare ca sa arate cat de frumosi si destepti sunt dansii si toti ceilalti au o problema. Razboi intre Cumpanasu si avocatul familiei Luizei: " Nu-i mai ajunge familia Alexandrei, acum vrea sa se sprijine si pe familia Luizei" De cand a plecat acest dosar al Luizei, a plecat in mod negativ nu altfel. Vreau sa spun ca acum DIICOT Central nu are probele judiciare pe ...