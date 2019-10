Acuzatii grave aduse la adresa Gabrielei Cristea: ”Minte! Nu a fost niciodata… ”

Chiar daca a sustinut in trecut ca a fost de mai multe ori la mormantul mamei ei, angajatii cimitirului in care isi odihneste sufletul mama Gabrielei Cristea sustin ca vedeta n-a calcat niciodata pe-acolo!

Mama prezentatoarei Gabriela Cristea a murit in urma cu noua ani, rapusa la doar 57 de ani de catre o pancreatita depistata prea tarziu. Pentru ca intre mama si fiica existau neintelegeri mai vechi, din tineretea vedetei, ea nu s-a prezentat la inmormantarea celei care i-a dat viata.

La cativa ani distanta de la tragedie, Gabriela a declarat insa in presa ca a trecut pe la mormantul mamei sale, amplasat intr-un cimitir din cartierul bucurestean Berceni.

”Am fost la mama la cimitir. Nu o sa va spun de cate ori am facut-o sau de cate ori am sa mai merg. Nu vreau sa vorbesc mai mult despre lucrurile acestea”, a povestit Gabi ziarului Click, in mai 2013.

Nu acelasi lucru sustin angajatii cimitirului insa, care spun ca vedeta nu a calcat niciodata pe-acolo.

”Noi n-am vazut-o niciodata pe Gabi la mormantul Didinei si stam zi lumina aici! Cine spune altceva, minte! Toti angajatii de la noi stiu asta, avem si un pariu intre noi pe tema asta… Treaba lor, ce certuri au avut in familie, ce necazuri, ca ei stiu ce a fost intre ei, dar nimeni nu a vazut-o pe Gabi pe aici de la inmormantare incoace. Si nici atunci, ca asta se stie. Dar daca vine, ii aratam noi unde e mormantul, daca nu stie! E mama ei, pana la urma, la un moment dat trebuie sa-ti treaca supararea pe oricine. Are timp, e treaba ei, oricum”, au declarat angajatii cimitirului pentru wowbiz.ro.

