Acuzatii grave! Ce sustine Andreea Balan ca i-ar fi facut Andreea Antonescu, impreuna cu tatal ei. Acesta este motivul pentru care nu si-au vorbit ani de zile

Andre google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Andreea Balan si Andreea Antonescu au facut declaratii interesante pe vlog, unde au vorbit despre motivele pentru care trupa Andre s-a destramat. La cateva zile dupa ce artista s-a casatorit civil cu George Burcea, fetele au rupt tacerea. „Noi am crezut foarte multe lucruri gresite una despre alta si noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut sa ne apropiem una de alta ani de zile. N-am vrut sa-mi fii in preajma, pentru ca complexul meu cu vocea a fost mereu din cauza ta si a tatalui tau, care imi spuneati: Eu am devenit cea mai buna dansatoare din showbiz din cauza ta! Cand eu eram mica, m-ati facut sa ma simt netalentata!”, a spus Andreea Balan ...