Acuzatii GRAVE  facute de Sorina Pintea: CNAS a blocat ani de zile functionarea sistemului informatic

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a lansat luni acuzatii grave la adresa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. "In urma discutiilor cu Casa si cu SIVECO sunt mai multe concluzii. Se impun masuri urgente pentru a rezolva functionarea platformei. Azi se va face o procedura de achizitie in regim de urgenta avand in vedere ca pentru baza de date contractul a expirat, procedura existenta este contestata. Aceasta procedura trebuia facuta cand s-a constatat ca este blocata. Nu poti lasa fara mantenanta cele mai complexe baze informatice din Romania. Nu puteau fi decontate serviciile medicale. A doua chestiune care trebuie dezvoltate este achizitia unui capacitati hardware suplimentara, acum e oc ...