Acuzatii GRAVE facute de Tonel Pop in cazul "Caracal": Minte pentru a-si apara complicii

Tonel Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, face dezvaluiri explozive despre ce a declarat astazi Gheorghe Dinca in fata anchetatorilor. Pop sustine ca Gheorghe Dinca joaca teatru si ca incearca sa ii duca in eroare pe anchetatori. Mai mult, Tonel Pot spune ca posibilul criminal nu este un lup singuratic, ci un om cu un anturaj complex si cu foarte multi complici din acest anturaj. Avocatul a iesit extrem de nervos de la audierile de astazi. Avocatul familiei Luizei Melencu despre interactiunea cu Dinca: "Era revoltat pe mine pentru ce declar in presa" "Problema este Dinca, o tine pe a lui, este dificil de vorbit cu el, ba este recalcitrant, ba se mataie, parerea mea este ca joa ...