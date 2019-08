Acuzatii GRAVE in cazul CARNAGIULUI de la Buzau: A trebuit sa moara oameni pentru a fi crezuti. Cati oameni erau de serviciu in momentul masacrului

interventie Sapoca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Federatia Sanitas SPMS Sapoca a reactionat dupa masacrul de la Spital Neuropsihiatrie Sapoca din judetul Buzau. Reactia vine dupa ce un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie si Masuri pentru Siguranta Sapoca, judetul Buzau, a omorat, in noaptea de sambata spre duminica, patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ de perfuzie. BREAKING NEWS! Atacatorul din spital era in sevraj etilic. Doua dintre victime au fost aduse la Bucuresti ”Conducerea sindicatului Sanitas Sapoca este alaturi de colegii care au fost de serviciu in noaptea in care si au pierdut viata pacientii din spitalul nostru, alaturi de familiile indurerate! Lupta sindicala prioritara pentru noi a fost continua pentru debl ...