Acuzatii GRAVE: O fata de 13 ani povesteste cum asistentul medical al echipei de handbal pipaie sportivele minore la dusuri

O fata in varsta de 13 ani povesteste cum asistentul medical al echipei de handbal pipaie sportivele minore la dusuri. Abuzurile la care fata, dar si alte colege de la juniori sunt supuse, au fost facute public pe ziarulincomod.ro. Sunt parinti care sustin declaratiile cutremuratoare ale tinerei si au incercat sa ia masuri. Totodata, si antrenoarea Geta Opincariu spune ca mai multe fete i-au povestit despre gesturile nepotrivite ale asistentului medical si a facut o sesizare catre directorul CSM Ploiesti, Cristian Nica. Ce a declarat fosta logodnica a pedofilului olandez! A izbucnit in lacrimi: Nu, nu am vazut... Scenele halucinante s-ar fi petrecut dupa un meci de handbal, al junioarelor. Adolescenta i-ar fi ...