Acuzatii grave. Presa chineza: Noul coronavirus isi are originile in Italia

Coronavirus Italia. Acuzatii grave in presa chineza dupa ce un profesor din Milano a sustinut ca au fost cazuri suspecte inca de anul trecut in Lombardia.

Coronavirus Italia. Presa chineza a legat originea pandemiei coronavirusului cu Italia, dupa ce un profesor din Milano a declarat ca medicii italieni au vazut cazuri de pneumonie „foarte ciudate” inca din noiembrie.

Folosindu-se de aceste declaratii, Beijing respinge acum datele potrivit carora orasul Wuhan este locul in care a izbucnit focarul ce a dus aparitia pandemiei de COVID-19.

Publicatii precum The Global Times si CCTV au publicat declaratiile profesorul italian Giuseppe Remuzzi. Acesta spunea ca boala ar fi putut circula in Italia cu cateva luni inainte ca informatiile privind focarul din Wuhan sa devina cunoscut, scrie mediafax.ro

Coronavirus Italia. Cazuri de pneumonii foarte ciudate

Profesorul Remuzzi, directorul Institutului de Cercetari Farmacologice Mario Negri din Milano, a declarat intr-un interviu saptamana trecuta ca medicii locali „isi amintesc ca au intalnit cazuri de pneumonii foarte ciudate, foarte severe, in special la batrani, in decembrie si chiar in noiembrie”.

Coronavirus Italia. „Acest lucru inseamna ca virusul circula cel putin in Lombardia inainte de a fi constienti de aparitia acestui focar in China”, a spus Remuzzi.

Coronavirus Italia. Nu exista dovezi

Confruntat cu declaratiile sale, profesorul italian a declarat ca informatiile sale proveneau de la cativa medici, dar nu exista nici o dovada ca pacientii de care vorbea aveau COVID-19, boala cauzata de noul coronavirus.

Intr-un alt interviu Remuzzi a spus ca declaratiile sale aveau scopul de a arata ca virusul s-a raspandit inainte de a fi descoperit si nu pentru a arata de unde provine.

