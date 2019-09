Acuze GRAVE aduse de Eugen Tomac: Avem cea mai mare rata a inflatiei din UE si in august

Eugen Tomac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, spune ca tara noastra are si in luna august cea mai mare rata a inflatiei din Uniunea Europeana, de peste 4%, si ca este a opta luna cand Romania se afla in fruntea Europei la aceasta statistica. “Pentru ca o evaluare e intotdeauna mai buna in context si prin comparatie, sa ne uitam la ce spune Oficiul European de Statistica (Eurostat) despre performanta Guvernului. Avem cea mai mare rata anuala a inflatiei din UE (4,1%) si in luna august 2019. Eugen Tomac, despre pactul propus de USR: Este un joc politic Este a opta luna in care ne clasam in fruntea Europei in aceasta statistica. Doar ca nici nu e ceva cu care sa ne mandrim si nic ...