Adela Popescu a recunoscut! Cum a incercat sa-și mareasca sanii: ”Așa speram sa-mi creasca!”

Fugit in Italia, fostul finantator al lui Dinamo, Dragos Savulescu, le inchide gura autoritatilor din Romania. Condamnat in tara la ani grei de puscarie, Savulescu spune intr-o postare pe Facebook ca mandatul de arestare european a fost anulat.

Guvernul Romaniei a aprobat Hotararea privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locatia declarata de acestea sau, dupa caz, in unitati sanitare sau in locatii alternative atasate acestora, precum si a Listei unitatilor sanitare de baza in care se trateaza persoanele bolnave.

Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat joi, 29 octombrie, pe fostul lider PNL Bogdan Olteanu, fost presedinte al Camerei Deputatilor, la 5 ani de inchisoare in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu 1 milion de euro si sprijin electoral constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul interventiilor la premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru numirea lui Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii. Decizia est definitiva.