Adele a rupt tacerea dupa desparțirea de soțul ei, Simon Koneck

Artista britanică Adele a rupt tăcerea după despărțirea de soțul ei, Simon Konecki, printr-un mesaj postat pe platforma online Instagram, relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.

Cântăreața a postat un colaj cu două ipostase diferite în care a fost surprinsă. Într-una dintre poze, ea apare în lacrimi, iar în cealaltă pare să debordeze de încredere. Postarea a fost însoțită de descrierea "Când ești prins în mrejele propriilor sentimente, atunci îți aduci aminte cine ești cu adevărat".

Aceasta este prima ocazie cu care Adele vorbește despre despărțirea de soțul ei. Divorțul de Simon Konecki, fondatorul unei organizații de caritate, a fost confirmat de reprezentanții artistei într-o declarație dată publicității pe 19 aprilie. Cei doi s-au căsătorit în 2016, după o relație de cinci ani, și au împreună un fiu, Angelo.

Surse apropiate artistei susțin însă că ea a semnat deja actele de divorț. "Pe plan public, Adele vorbește foarte puțin despre despărțire. Dar, în plan privat, este deschisă cu privire la faptul că ea și Simon sunt deja divorțați. Le spune prietenilor că mariajul este încheiat în mod definitiv", afirmă un apropiat al cântăreței.

Adele Laurie Blue Adkins, cunoscută ca Adele, este o cântăreaţă şi compozitoare britanică. Ea a debutat la 19 ani şi s-a bucurat de un real succes comercial, fiind apreciată şi de criticii muzicali. Adele a fost prima artistă care a primit premiul Critics' Choice la BRIT Awards, iar, în 2012, a câştigat şase premii Grammy. Înzestrată cu o voce excepţională, artista nu s-a ferit să exprime deziluziile sale în dragoste în melodii precum "Someone Like You" şi "Rolling in the Deep". Cel de-al treilea album al cântăreţei, intitulat "25", a fost lansat pe 20 noiembrie 2015, doborând toate recordurile, atât pe piaţa din Marea Britanie, cât şi în SUA. Artista are, în total, 15 premii Grammy, dar și un Oscar, primit în 2013, pentru piesa "Skyfall" de pe coloana sonoră a peliculei omonime.