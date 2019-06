Adelina Pestritu a picat Bacalaureatul cu o medie rusinoasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unele vedete de la noi se mandresc cu notele obtinute la BAC, altele mai putin. Printre acestea si Adelina Pestritu, care a picat examenul maturitatii. Ea a spus ca in 2006 nu a luat Bacalaureatul din cauza unei confuzii la proba de Limba Romana si a luat nota 3.60. „Am luat nota 10 la proba orala, dar la scris am luat numai 3,6. Nu se pune problema ca n-am invatat. S-a intamplat insa ca am confundat subiectele. Si, in loc sa scriu despre «Ion», am scris despre «Morometii»", a povestit Adelina Pestritu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. adelina pestritu ...