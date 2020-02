Adelina Pestritu e acuzata ca e "spargatoare de relatii"! "Am prins-o cu iubitul meu in timp ce..."

Adelina 1

Adelina Pestritu se numara printre cele mai sexy vedete din Romania, motiv pentru care cucereste cu usurinta orice barbat. Asa cum s-a intamplat cu Speak si Razvan, asa s-a cuplat si cu un tanar pe nume Claudiu Toader, cunoscut drept un baiat de oras.



Cand i se pune pata pe un barbat, indiferent daca acesta are iubita sau nu, Adelina Pestritu nu-si refuza nimic si trece la atac ca o felina ... nervoasa. Dupa cazurile bine stiute in care Adelina i-a furat iubitul Ralucai de la Bambi, pe Razvan, cel cu care urma sa mearga in fata altarului, dar si cu Speak, care si-a parasit iubita de patru ani pentru ea, o alta situatie cu iz de amantlac a iesit la iveala.



S-a intamplat in februarie 2013



Adelina Pestritu a avut o relatie ascunsa cu un baiat de oras pe nume Claudiu Toader, care, de la o vreme, isi face veacul mai mult peste hotare, unde are mai multe afaceri.



Asadar, cand prezentatoarea TV s-a cuplat cu el, tanarul avea o iubita oficiala, pe Bianca, care si-a surprins partenerul de viata cu prezentatoarea TV in ipostaze nu tocmai placute. Atunci, intre Adelina si Bianca a avut loc un scandal foarte mare.



"Bianca i-a prins in intimitate. Erau impreuna. Ideea e ca ea a suferit foarte mult din cauza asta, nu se astepta la asa ceva. Asta e problema. A trecut cu greu peste despartire. Ei nu i-a pasat ca el are iubita, ca are pe cineva de multa vreme.", a declarat o prietena apropiata a Biancai pentru CANCAN.ro. Iubita lui Claudiu Toader a ales sa iasa din poveste cu fruntea sus, iar barbatul a continuat idila cu Adelina, insa, pana la urma, s-au despartit si ei. Cert este ca vedeta TV stia ca tanarul pe care l-a sedus are iubita, insa nu i-a pasat de acest detaliu.



Iubitii Adelinei Pestritu



Fosta dansatoare de club a fost casatorita cu Liviu Varciu, insa a divortat din cauza infidelitaii moderatorului TV. Cei doi au avut mai multe tentative de impacare, insa, pana la urma, s-au despartit definitv.



Un alt iubit al vedetei a fost George "Tiganu" (februarie 2011) - care ii facea cadouri de mii de euro, dar si vacante peste hotare.



Cu Razvan Ispas (aprilie 2012) - care se afla la acea vreme intr-o relatie cu Raluca de la Bambi, Adelina a trait o dragoste intensa, iar tanarul afacerist i-a cumparat un bolid de 80 de mii de euro.



De asemenea, vedeta s-a iubit si cu Sorin Boagiu (februarie 2012), un afacerist din Timisoara.



Mai mult, pe "Vaporul Iubirii", Adelina Pestritu s-a aventurat intr-o sesiune de sarutari fierbinti cu Robert Miu.



Adelina a avut o relatie si cu un conte englez



Inainte sa il cunoasca pe Liviu Varciu din trupa L.A., bruneta era o dansatoare apetisanta in Ibiza care nu castiga doar admiratia multor barbati, ci si 3.500 de euro lunar. Adelina Pestritu a lucrat inca de la varsta de 19 ani, in clubul "Amnesia", iar in acest timp l-a cunoscut pe Walter Henning, un conte englez, bogat, care detine mine de diamante in toata lumea. Acesta s-a indragostit din prima clipa in care a vazut-o pe Adelina si, dupa ce timp de sase luni a primit zilnic cate un buchet cu 50 de trandafiri, bruneta dansatoare a acceptat sa fie perechea lui Walter.



Timp de un an si jumate, fosta asistenta a lui Mihai Morar a dus o viata de vedeta. Avea la dispozitie o masina Bentley cu sofer si un elicopter particular care o ajuta sa mearga la Milano, la cumparaturi. Cei doi indragostiti s-au relaxat in vacante in Miami, Dubai si Hawaii, romanca noastra fiind rasfatata de conte cu bijuterii Chopard si diamante. Intre timp cateva dntre aceste bogatii se pare ca au fost vandute de Liviu atunci cand ramaneau fara bani.



