Adelina Pestritu, in lacrimi! Dupa ce a participat la E! People’s Choice Awards s-a inchis in baie si a plans in hohote

Adelina Pestritu a castigat premiul Best Romanian Influencer 2019 si a participat la E! People’s Choice Awards, in Los Angeles. Frumoasa romanca a aratat spectaculos pe covorul rosu si a avut ocazia sa intalneasca vedete cunoscute in toata lumea. Mai mult, s-a fotografiat alaturi de Kim Kardashian West si cantareata Pink.

Adelina Pestritu i-a facut mandri pe fanii ei, are au recunoscut ca au plans de emotie cand au vazut-o pasind pe covorul rosu. Frumoasa bruneta a fost asaltata de mii de mesaje frumoase pe pagina ei de Instagram si multi dintre urmaritori i-au spus ca sunt mandri de ea si, mai ales, ca i-a facut mandri ca sunt romani.

Adelina Pestritu a plans dupa ce a participat la E! People’s Choice Awards

Ajunsa inapoi in camera de hotel, Adelina Pestritu a citit mesajele primite de la fani si nu si-a mai putut stapani emotiile. A plans cand a citit ce i-au scris admiratorii ei si cand a aflat cat de mult s-au bucurat oamenii pentru fericirea ei.

„Pentru ca va citesc mesajele „Ne-ai facut sa ne simtim mandri ca suntem romani”, „Am plans cand te-am vazut pe Red carpet”

Va multumesc. N-am cuvinte”, a scris Adelina Pestritu pe pagina ei de Instagram.

