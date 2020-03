Adelina Pestritu, luata la rost de fani pentru cat de sexy se imbraca cand gateste

Desemnata “cel mai bun influencer din Romania” la People’s Choice Awards, Adelina Pestritu nu mai are un continut atat de variat de cand e in izolare, iar fanii i-au reprosat asta. Dorind sa ii mai inveseleasca, aceasta a postat o imagine sexy din bucatarie, insa fanele carcotase au luat imediat foc.

Adelina Pestritu s-a lasat fotografiata in bucatarie, intr-o ipostaza super sexy. Vedeta a imbracat o rochie neagra, mini, cu umarul gol… in vreme ce in mana tinea o tigaie. Fanele au luat-o imediat la rost pentru ca se imbraca asa “la cratita”.

“Eu daca ma imbrac asa si ma machiez sa fac mancare, cheama al meu salvarea si ma iau cu izoleta”, a glumit o admiratoare.

“Sigur gatesti tu...Daca nu aveti alte griji, stati si va motati intr- una!”, i-a scris altcineva.

Adelina le-a raspuns ca este o poza mai veche si ca in niciun caz nu gateste imbracata asa. “Mai glumim si noi”, a spus vedeta.

“Iti dai seama ca nu asa gatesc, dar ne mai destindem si noi putin. Poza este veche, dar odata cu situatia asta am descoperit ca am multe imagini in telefonul meu pe care nu le am postat (…) Nu sunt nici diva si la tigaie n-am “ajuns” acum. Gatesc de cand stateam cu mama (mica fiind). Si nu gatesc numai ca trebuie, ci din placere”, le-a raspuns Adelina fanelor.

Oricum, majoritatea au laudat-o.” Bravo, asa da!!! O femeie care isi respecta sotul se mai imbraca si asa! Cu asa sotie sigur nu intarzie la cina si nu are camasa murdara de ruj :) sau poate o are, dar rujul e al tau”, a scris o admiratoare.

