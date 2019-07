Adelina Pestritu s-a casatorit cu Virgil Steblea. Ce rochie frumoasa a purtat vedeta

Adelina Pestritu si Virgil Steblea s-au casatorit astazi civil, iar vedeta a postat pe blogul ei, primele imagini de la eveniment. Fosta prezentatoare tv a purtat o superba rochie galbena, scurta, ce i-a pus in valoare silueta perfecta.

Alaturi de imagini, Adelina a scris si un mesaj pentru fanii ei, care asteptau cu nerabdare aparitia spectaculoasa a acesteia, de la Starea Civila

„Va anunt cu drag ca numele meu public va ramane acelasi, Adelina Ioana Pestritu, desi in acte am preluat si numele sotului meu, Steblea (Pestritu Steblea Adelina Ioana). Aceasta preluare de nume a fost facuta pentru a purta acelasi nume de familie si cu fetita noastra, iar daca vom fi nevoiti sa calatorim peste hotare, sa fie mai usoara treaba birocratica, dar evident si din iubire pentru sotul meu. ? (…) Acum ca suntem intr-adevar sot si sotie, nu ne ramane decat sa asteptam emotionati evenimentul din 20 iulie unde am pregatit o multime de surprize pentru invitatii nostri.​”, a scris Adelina Pestritu.

Pe 20 iulie, Adelina Pestritu se casatoreste cu Virgil Steblea. Adelina Pestritu a anuntat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Si fiica sa, Zenaida Maria, va avea o aparitie spectaculoasa.

Pe blogul ei, Adelina Pestritu a dat publicitatii noi detalii legate de eveniment. Astfel, bruneta a dezvaluit ca nunta sa va fi una… parfumata. Aceasta a apelat la o firma specializata in acest sens.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.