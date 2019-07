Adelina Pestritu s-a casatorit cu Virgil Steblea. Uimitor cum arata rochia vedetei de la mijloc in jos - FOTO

Adelina Pestritu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adelina Pestritu si Virgil Steblea s-au ieri astazi civil, iar vedeta a postat pe blogul ei, primele imagini de la eveniment. Fosta prezentatoare tv a purtat o superba rochie galbena, scurta, ce i-a pus in valoare silueta perfecta. Alaturi de imagini, Adelina a scris si un mesaj pentru fanii ei, care asteptau cu nerabdare aparitia spectaculoasa a acesteia, de la Starea Civila „Va anunt cu drag ca numele meu public va ramane acelasi, Adelina Ioana Pestritu, desi in acte am preluat si numele sotului meu, Steblea (Pestritu Steblea Adelina Ioana). Aceasta preluare de nume a fost facuta pentru a purta acelasi nume de familie si cu fetita noastra, iar daca vom fi nevoiti sa calatorim peste hotar ...