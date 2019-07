Adelina Pestritu si-a scos nunta la vanzare, dar nu i-a cumparat-o nici o televiziune pentru ca nu mai face audienta!

Cea mai frumoasa zi din viata Adelinei Pestritu a fost... mai putin profitabila decat si-a dorit fosta prezentatoare TV.

In bunul obicei din ultima vreme al vedetelor, de a-si vinde nuntile si botezurile televiziunilor, sub forma de exclusivitati, si bruneta a-ncercat sa bata palma cu Kanal D, PRO TV si Antena 1, dar a fost trimisa la plimbare.

Vedetele aleg sa-si vanda cele mai importante evenimente din viata lor din doua motive: castiga bani de la televiziunea cu care semneaza contractele de exclusivitate si, tot prin intermediul televiziunii, fac reclama firmelor de la care obtin, sub forma de barter, diverse obiecte necesare petrecerii: tinute, bijuterii, decoratiuni, flori, cadouri pentru invitati ori tortul de nunta.

Adelina a facut turul emisiunilor de divertisment ca sa-si prezinte oferta, inainte de nunta, ba vorbind despre rochia de mireasa, ba despre cadourile pe care le-a pregatit pentru domnisoarele de onoare ori despre meniu, insa niciuna dintre televiziunile pe care le-a vizitat nu s-a aratat dispusa sa investeasca in petrecerea prezentata drept „unica” de fosta prezentatoare.

N-a prezentat interes nici cat cuplul Brigitte-Pastrama

Bruneta a sperat ca nunta ii va fi preluata de Kanal D, care i-a contractat botezul Zenaidei, dar si PRO TV i se parea o varianta viabila, insa fostii sefi i-au zis „pas”, iar pentru postul din Pache Protopopescu n-a prezentat interes nici cat cununia lui Brigitte cu Pastrama… Surse din domeniul televiziunii sustin ca in spatele refuzului tuturor de a da bani pe nunta Adelinei sta faptul ca vedeta nu mai face audienta de altadata si, prin urmare, nu merita o investitie de cateva zeci de mii de euro, pentru ca la atat s-a ridicat si onorariul cuplului Brigitte-Pastrama, si cel pe care Anca Serea il va incasa pentru reality-show-ul cu ea aducand pe lume cel de-al saselea copil.

Instagramul, varianta de avarie

In lipsa unui contract TV, Adelina s-a trezit in imposibilitatea de a „livra” ce a promis firmelor cu care a-ncheiat contracte de tip barter pentru nunta, si anume promovare pe site-urile de socializare si reclama in prime-time la una dintre cele mai vizionate emisiuni de divertisment din Romania. Prin urmare, a-ntetit reclamele pe Instagram, in incercarea de a suplini lipsa televiziunii, ajungand sa promoveze agresiv brandurile care i-au platit de la rochii pana la verighete, bautura sau aranjamente florale.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.