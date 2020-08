Adevar sau provocare? Reformarea sistemului administrativ, un risc prea mare pentru clasa politica?

In luna martie vorbeam despre o scadere a economiei mondiale de circa 30%, daca nu mai mult, in contextul in care nu se intrevedeau masuri concrete de stingere a focarelor de Coronavirus. Evident, la acea vreme, mi-am atras oprobriu public, analiza mea fiind catalogata pesimista de unii specialisti, atunci cand vorbeam de o repetitie generala pentru o eventuala criza mondiala.