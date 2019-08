Adevarata bomba lansata de Ion Cristoiu: DIICOT are misiunea de a musamaliza cazul de la Caracal

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Ion Cristoiu considera ca procurorii DIICOT au misiunea de a musamaliza cazul de la Caracal si doresc sa arunce toata vina exclusiv pe Gheorghe Dinca. Cristoiu sustine ca nu crede in ipoteza criminalului singuratic, ci mai degraba in varianta unei retele de trafic de carne vie, dar acest adevar ar arunca in aer statul roman si ar compromite aderarea la spatiul Schengen. ”Cazul pare rezolvat in mare parte. Criminalul a povestit cum a procedat cu fiecare victima, anchetatorii l-au dus la locul faptei, unde le-au fost aratate probele, probele au fost luate si de aici totul e simplu. Nu mai raminea, pentru trimiterea in judecata, decit confirmarea de catre IML ca „fragmentele de oas ...