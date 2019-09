Adevaratul motiv pentru care Mihaela Adriana a ajuns pe mana criminalului olandez, dezvaluit! „Mami, nu mai ma duc la scoala, ca mi-e frica!”

Decesul Mihaelei Adriana Fieraru, fetita in varsta de 11 ani din Gura Sutii care a fost ucisa de criminalul olandez Johannes Visscher, ar fi putut fi prevenit. Dupa moartea ei, in comuna a aparut o schimbare importanta.

Mai exact, la Gura Sutii, comuna fetitei pe care olandezul Johannes Visscher ar fi ucis-o, microbuzul scolar a revenit la misiunea sa normala. Ii duce si ii aduce de la scoala pe cei 300 de elevi din localitate. Inainte de moartea Mihaelei Adriana, vehiculul fusese rezervat pentru deplasarile echipei locale de fotbal.

La sapte zile dupa ce un olandez rapea si ucidea fetita de 11 ani care venea pe jos de la scoala din Gura Sutii, elevii nu mai bat la pas drumul pana acasa. Asteapta cuminti microbuzul galben care duce fotbalistii echipei locale Recolta in meciurile din deplasare, potrivit digi24.ro.

„Microbuzul e de cinci ani in comuna. Si nu s-a folosit decat in scopuri... asa. Sub pretextul ca n-are sofer, ca sunt prea multi copii, ca sunt prea multe curse. Fetita mea-mi spunea: «Mami, nu mai ma duc la scoala, ca mi-e frica! Daca ma ia, mami?»”, au spus cateva mame, care si-au insoti copiii pana la microbuzul scolar.

Localnicii din Gura Sutii se tem, insa, ca minunea nu o sa tina mult.

Microbuzul trimis de Guvern primariei de la Gura Sutii, Dambovita, trebuia folosit doar pentru elevi. In schimb, a carat fotbalisti amatori din echipa locala numita Recolta, in care primarul pompeaza ambitie sa promoveze din liga a patra.

„A fost cu copiii cateva meciuri, duminica, la cateva... Sunt tot elevii scolii. Merge echipa de fotbal cu microbuzul scolar. Cand are meci la vecini. Da. Ce e un lucru rau in treaba asta?”, a spus Constantin Dinu, primarul din Gura Sutii.

Epilogul apartine fetitei de 11 ani care a redat microbuzul copiilor. Mihaela a fost inmormantata. Profesorii si colegii i-au daruit coroane si garoafe albe de ramas bun.

