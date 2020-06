Adevaratul motiv pentru care Mihai Onila s-a desparțit de soție, la patru ani de la moartea fiicei lor

Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zukerman, Ministrii Marcel Vela si Catalin Predoiu, si Procurorul General al Romaniei, Gabriela Scutea, s-au intalnit vineri, la sediul MAI, pentru a discuta despre fenomenul traficului de carne vie. La finalul intalnirii, oficialul american a spus ca tara noastra ramane sub supraveghere de tip doi in ceea ce priveste combaterea traficului de carne vie. El acuza fostul Guvern de "prejudicii" in ceea ce priveste acest fenomen, care "i-au incurajat pe infractori". El face un apel la conducerea Parlamentului sa coopereze cu Guvernul pentru imbunatatirea legislatiei privind combaterea acestui tip de infractiuni.