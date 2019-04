Adevaratul motiv pentru Cocuta si Boanta au fost eliminati de la Asia Express. Aveau cele mai mari sanse sa ajunga in marea finala

Cocuta si Boanta au parasit luni seara competia Asia Express. Ei erau favoritii indragitului reality show insa au iesit din concurs in ultima clipa. In marea finala au ramas doar Ruby cu Robert si CRBL cu Oase, cei din urma fiind marii castigatori.



Cei doi dansatori au facut istorie la Asia Express. Ei au format cea mai puternica echipa din concurs si au reusit sa castige cele mai multe amulete de-a lungul competitiei. Desi aveau un avans destul de mare si cele mai mari sanse sa ajunga in marea finala, Cocuta si Bogdan Boanta au dezvaluit ca adevaratul motiv pentru care au pierdut a fost faptul ca au cedat nervos si s-au certat timp de 50 de minute. Pana s-au calmat, ei au fost intrecuti de celelalalte doua perechi, pierzand astfel orice avantaj si ajungand ultimii la Gina Pistol, drept pentru care le-a adus eliminarea din concurs. Ei au ratat marea finala la mustata. Ruby si Adi au ajuns la Gina cu doar cinci minute inaintea lor.



Desi au ramas cu foarte multe amintiri si prietenii frumoase dupa Asia Express, Cocuta si Boanta au dezvaluit in emisiunea lui Capatos ca sunt socati de ceea ce se intampla dupa participarea lor in aceasta competitie. Ei au primit foarte multe mesaje in care sunt injurati si acuzati ca au fost favorizati de echipa de productie. Cocuta a marturisit ca ea si mama ei sunt „foarte afectate' de comentariile negative de pe internet, pentru ca este prima data cand se confrunta cu asa ceva.



Cocuta si Boanta, injurati dupa participarea la Asia Express



„Noi am fost foarte bucurosi, pentru ca ne inchipuim ca oamenii de acasa petrec acum, sunt fericiti, in sfarsit. Problema noastra cu oamenii de acasa este doar cu cei care au scris mesaje negative si urate. Este de-a dreptul socant. Eu pana acum nu m-am lovit de asa ceva. Noi nu suntem celebritati – oamenii ne-au acuzat ca am folosit termenul acesta. Insa, a fost o ironie, un artificiu de care ne-am folosit, pentru ca functiona', a spus Cocuta.



„Eu sunt foarte afectata. In general nu citesc comentarii – nu prea sunt prietena cu social media, dar au inceput sa imi spuna prietenii, socati. Putem accepta ca cineva sa nu ne placa, dar nu putem accepta sa fim balacariti si injurati ca la usa cortului. Este inuman', a mai spus Cocuta.



„Poti avea preferati intr-o competitie si ii poti sustine, dar nu da in ceilalti', a spus si Bogdan Boanta



In ciuda discutiei aprinse dintre Cocuta si Boanta din penultima etapa a reality-show-ului din cauza careia au pierdut si concursul, cei doia u ramas in continuare buni prieteni.



„Nu mi-as fi dorit sa traiesc cu nimeni altcineva aceasta experienta. Andra este omul care este cel mai aproape de sufletul meu, care ma cunoaste cel mai bine!, a mãrturisit Bogdan, care a mai continuat: „ Imi pare rau ca am iesit doar cu o zi inainte de finala, asta este cel mai mare regret!'.



Marii castigatori ai reality show-ului Asia Express 2 au fost CRBL si Oase. Cei doi au plecat acasa cu marele premiu de 30.000 de euro.





