Adevarul despre boala Gabrielei Firea. I s-a gasit o sarma de 3 cm in colon

pandele si firea

Primarul general al Capitalei impreuna cu sotul sau, Florentin Pandele au oferit detalii in premiera la Romania TV despre momentele cumplite prin care primarul Capitalei a trecut. Florentin Pandele a povestit cum in corpul sotiei sale i s-a gasit o sarma de 3 cm. Mai mult, erau zile in care Pandele o gasea pe Gabriela Firea aplecata de durere pe marginea patului.

"Incepand din luna noiembrie am avut o perioada extrem de grea. Eu am aflat de abia in luna noiembrie, pentru ca sotia mea nu stie sa se vaiete, nu stie sa spuna 'ma doare'. M-am trezit de cateva ori noaptea si am gasit-o pe marginea patului, aplecata de durere. Nu spunea absolut nimic. In decembrie a avut o interventie chirurgicala de urgenta, in ianuarie inca o interventie chirurgicala unde i s-a gasit o sarma de vreo 3 cm in colon. In martie a avut cea mai importanta interventie chirugicala, care ne-a daramat pe toti, numai pe ea nu. Eu cred ca fac parte din categoria oamenilor puternici. Atunci mi-am dat seama ca sunt foarte slab si m-am intors pentru a nu stiu cata oara cu fata la Dumnezeu. Mi-am rugat in regim de urgenta cativa prieteni, carora vreau sa le multumesc. In acea noapte au inchiriat un avion sa o ducem la o clinica la Nisa. Ceea ce ea nu a acceptat. I-am zis: 'Gabi, nu exista ce spune lumea. Avem acasa doi copii mici, cei mari sunt pe picioarele lor, te rog frumos, hai sa mergem.' Cei mai buni medici gastro erau plecati la un congres. Am vorbit cu un medic sa o sedam. Mi-a zis ca nu avem cum sa plecam cu ea", a declarat Pandele, intr-un interviu pentru Romania TV.

"Eu nu am ascuns nicio secunda ca m-am simtit in ultimele luni rau. Ca am incercat mai multe variante de tratamente, mai multe cure alimentare si am eliminat f. multe alimente din hrana de zi cu zi, aproape am eliminat toate alimentele, pt ca ma simteam f. rau si totusi mergeam in fiecare zi la serviciu, cu ac. stari grave. Pana nu s-a mai putut si am ajuns cu acea ocluzie intestinala la urgenta si trebuia intervenit", a subliniat Gabriela Firea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.