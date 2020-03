Adevarul despre coronavirus. OMS demonteaza toate miturile false

Coronavirusul care s-a raspandit pe aproape tot globul si a creat numeroase controverse in randul populatiei, in ceea ce priveste felul in care contracaram virusul care a luat nastere in China. Specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii demonteaza toate miturile false care au circulat in spatiul public si spun care este adevarul despre coronavirus.

Potrivit Straits Times, printre principalele mituri despre coronavirus (COVID-19) demontate de OMS sunt urmatoarele:

Uscatoarele de maini omoara coronavirusul?

Pentru a te proteja impotriva virusului, trebuie sa te speli frecvent pe maini cu sapun, alcool si apa. Odata ce ti-ai curatat mainile, trebuie sa ti le usuci cu un prosop de hartie sau cu uscator cu aer cald.

Pot omori lampile cu ultraviolete virusul?

Lampile cu ultraviolete nu ar trebui folosite pentru a ne steriliza mainile sau alte parti ale corpului, de vreme ce radiatiile de acest tip pot cauza iritarea pielii.

Cat de bune sunt scannerele termice pentru detectarea oamenilor infectati?

Scannerele termice sunt bune pentru detectarea oamenilor cu temperaturi ale corpului peste cele normale, insa pot trece si 10 zile pana cel infectat va prezenta semne de febra.

Poti omori virusul daca iti faci baie cu alcool sau clor?

Nu. Alcoolul si clorul nu vor omori coronavirusul care deja ti-a intrat in corp.

Ar trebui sa ma simt in siguranta daca primesc un pachet din China?

Da. Oamenii care primesc pachete din China nu risca sa fie infectati. Din analizele anterioare, stim ca virusul nu supravietuieste pentru multe timp pe obiecte, cum ar fi scrisorile sau pachetele.

Pot raspandi animalele de companie virusul?

In prezent, nu exista nicio dovada conform careia animalele de companie, cum ar fi cainii sau pisicile, ar putea transmite noul coronavirus.

Te protejeaza vaccinurile pentru pneumonie impotriva coronavirusului?

Nu. Virusul este nou si diferit, avand nevoie de propriul remediu.

Te poti proteja de coronavirus daca isi clatesti nasul cu substante sarate?

Nu exista nicio dovada ca sarea te-ar putea ajuta sa tii la distanta gripa chineza si nicio alta infectie respiratorie.

Vei preveni infectia daca mananci usturoi?

Nu exista niciun studiu conform caruia actuala epidemie poate fi combatuta cu usturoi.

In functie de varsta, ce oameni sunt cei mai vulnerabili la virus?

Oamenii de toate varstele pot fi infectati cu COVID-19. Insa persoanele trecute de 65 de ani si cu alte afectiuni ale sistemului imunitar sunt mai vulnerabili.

Sunt bune antibioticele pentru tratarea gripei chineze?

Nu, antibioticele functioneaza doar impotriva bacteriilor. COVID-19 este un virus, iar antibioticele nu ar trebui folosite ca mijloc de prevenire, ci de tratare.

Exista vreun medicament pe care l-as putea folosi pentru a preveni sau trata virusul?

Pana in prezent, nu exista niciun medicament de acest gen, insa cei infectati trebuie sa primeasca tratament constant in spatii special amenajate.

