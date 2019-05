Adevarul despre datoriile lui Razvan Simion! Diana nu a mai rezistat si a spus tot! Declaratiile neasteptate ale fostei sotii

In urma cu cateva zile, WOWbiz.ro a dezvaluit, ca Razvan Simion si fosta lui sotie, Diana, au fost dati in judecata de asociatia de proprietari din blocul in care cei doi au locuit prima data in Bucuresti!

“Razvan Simion si sotia lui, Diana, apar drept co-proprietari pe listele asociatiei de proprietari a unui bloc din Drumul Taberei. La inceputul lunii iunie, vecinii matinalului i-au dat pe cei doi in judecata pentru restante la intretinere. Actiunea a fost depusa la Judecatoria Sectorului 6, insa primul termen nu a fost inca fixat. Razvan si Diana Simion vor fi citati in calitate de parati”, a titrat WOWbiz.ro!

Pe de alta parte insa, situatia pare a fi una incalcita, iar fosta sotie a prezentatorului ar trebui scoasa din calcul pentru ca ea nu mai are nici cea mai mica legatura cu vechea casa! La divortul de acum doi ani, Diana a ramas cu vila din Corbeanca, iar apartamentul i-a revenit lui Razvan. In concluzie, el ar trebui sa raspunda cu adevarat pentru sumele restante, nicidecum femeia!

Razvan Simion a fost dat in judecata de asociatia de locatari, iar ex-partenera lui de viata a tinut si sa faca lumina in acest caz. “In 2016, in momentul in care am divortat, am facut partaj, iar acel apartament i-a revenit fostului meu sot. La vremea respectiva, eu am renuntat la partea mea de proprietate pe acea locuinta in favoarea lui! Ce sa va spun, era achitat totul la zi, si impozite, si intretinere, si facturi. Altfel NU se putea face partajul!!! In concluzie, din clipa in care totul s-a terminat intre noi si am facut intelegerea in fata avocatilor pe baza bunurilor, e ca si cum as fi vandut! Acum, nu mai am absolut nicio legatura cu trecutul. De aceea, va spun clar ca nu trebuie sa fiu chemata in niciun fel de calitate in fata oamenilor legii! Repet, din mai 2016, fostul meu sot figureaza la Finante, sector 6, ca unic proprietar si sunt datoriile LUI din punct de vedere legal! Adevarul este acesta si nu poate fi contestat de nimeni”, a declarat Diana Simion.

