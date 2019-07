Adevarul despre divortul dintre Prodanca si Reghe! "Era firesc sa mai scoata prietenii mei prostii"

La scurt timp dupa incidentul dintre Anamaria Prodan si Dan Alexa, presa a speculat faptul ca sexy-impresara si Laurentiu Reghecampf ar fi divortat de cateva luni, dar vor sa pastreze totul secret.

Cristi Brancu, prieten cu Anamaria Prodan din 1993, dupa cum prezentatorul TV a povestit, a luat legatura cu ea si a intrebat-o despre toate aceste speculatii. Se pare ca divortul nu a existat, nici nu se pune problema de asa ceva, iar in ceea ce priveste relatia cu Dan Alexa, lucrurile vor ramane la fel si vor continua sa faca echipa in ceea ce priveste cariera lui de antrenor si a ei de impresara. Ceea ce s-a intamplat sambata seara era din cauza presiunii meciului si a rezultatului neplacut. Cei doi au avut lucruri de discutat in contradictoriu.

"Poate sa carcoteasca lumea cat o vrea. Am demonstrat ca pot fi numarul 1 si la box. (...) E o prostie, nu exista asa ceva (n.r. divort). L-am sunat pe Reghe, am vorbit cu el si l-a busit rasul si n-a spus nimic altceva. A zis: hai sa ne vedem de treaba. Era firesc sa mai scoata prietenii mei prostii. (...) Anamaria spune: Anamaria Prodan si Alexa raman acelasi cuplu solid si vor merge mai inainte no matter what pana la capat si cu bune si cu rele. Exista o relatie de familie asa cum a subliniat si Reghe, intre Ana si Reghe si intre Dan Alex si familia lui. Reghe a avut o reactie extrem de decenta (...) Nu se pune problema unui divort, este o prostie", a spus Cristi Brancu la Agentia VIP.

"Anamaria Prodan spune ca a avut puterea sa isi ceara scuze si de la patronul Ioan Niculae, si de la Dan Alexa, si de la jucatori", a mai spus Cristi Brancu.

