Adevarul despre divortul dintre What’s Up si Simina. Se pare ca lucrurile nu erau chiar roz

What s Up si Simina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca pentru unii despartirea dintre What’s Up si Simina a fost o surpriza, pentru cei apropiati lor, era ceva asteptat. Se pare ca cei doi nu mai formeaza un cuplu de multa vreme, iar blonda nu ii mai era nici macar manager, artistului. „Chiar daca se afisau ca prieteni, Whats Up si Simina aveau vietile lor separate cam de jumatate de an. Marius mergea foarte des cu baietii in oras, la studioul de inregistrari, la alergat, la bere sau pur si simplu la concerte. Daca pana mai ieri ea ii era mereu aproape, de ceva timp a schimbat si managerul”, au spus surse din apropierea cuplului, potrivit Click. Marius Ivancea, solistul ce s-a facut cunoscut drept Whats Up, s-a ca ...