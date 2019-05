Adevarul despre divortul Nadiei Comaneci de Bart Conner: «Este ridicol!»

NADIA

Sunt casatoriti de 23 de ani, dar recent mass-media a speculat ca relatia lor ar fi ajuns la final. Astfel, au aparut zvonuri ca intre marea sportiva si sotul sau nu ar mai fi niciun sentiment asa ca cei doi ar urma sa faca anuntul despartirii.

Si totusi care este adevarul cu privire la ce s-a speculat in presa?

Nadia Comaneci si Bart Conner sunt casatoriti din 1996 si au impreuna un copil, Dylan. Stim despre ei ca au avut mereu un mariaj discret, fosta gimnasta vorbind destul de putin despre ce se intampla in familia sa.

Iata, insa, ca Nadia Comaneci a tinut sa faca lumina in urma zvonurilor aparute despre divortul dintre ea si sot.

Marea noastra campioana a precizat ca tot ce a aparut in presa, in ultima perioada, nu este adevarat si ca lucrurile stau cum nu se poate mai bine intre ea si Bart.

In plus, nu doar ca nu se pune problema de divort, ci relatia decurge minunat pentru ca in aceste zile fosta mare gimnasta si Bart Conner se afla in vacanta, unde se relaxeaza si se distreaza alaturi de cei dragi.

“Sunt in vacanta cu Bart si cu fiul nostru Dylan, in Los Angeles. Nu-i adevarat nimic, nu e vorba de niciun divort. Este ridicol sa aud asa ceva”, a declarat Nadia Comaneci, potrivit cancan.ro.

Nadia are 56 de ani insa nimic nu o tradeaza. Dovada sunt si tinutele indraznete pe care aceasta le alege pentru evenimentele mondene la care participa.

Fie ca adopta un stil casual, fie unul glam, Nadia ramane fidela fustelor si rochiilor scurte, asta in ciuda faptului ca picioarele ei si-au mai pierdut din fermitate.

