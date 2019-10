Iata adevarul despre escrocheria centralelor termice! I se poate intampla oricui! Este foarte important sa citesti pana la final!

Faimoasa „placa“ – o formula prin care vi se iau bani pe care nu ar trebui sa-i dati!

*Au aparut meseriasi care castiga bine, din asta!

*Si le spun oamenilor, adevarul!

Cum mai pot fi furati romanii?

Probabil ca este un fel de competitie, un concurs la care participa unii si altii, din tot felul de tari mai mult sau mai apropiate de Romania, pentru a stoarce bani de pe urma romanilor! Desigur, si romanii au contribuit la asta, prin reprezentantii lor care au lasat sa se instaureze aici un adevarat jaf! Pornind de la cele mari (fabrici si uzine disparute, ori preluate in beneficiul altora!), neimpunerea de taxe si impozite pentru marile corporatii care-si externalizeaza tot profitul, din Romania, de toate pentru toti pana la… escrocarea cetatenilor! Care platesc, din toate pozitiile!

Ca tot si-au obtinut romanii independenta incalzirii! Se stie (Calarasi-ul a fost printre primele orase afectate de acest lucru. Atunci a fost greu, dar acum e bine!) incepand cu finalul anilor ’90 multe dintre instalatiile de incalzire centrala si-au dat duhul! Moment in care oamenii s-au vazut ca vine iarna si nu au cu ce se incalzi! De la faimosul reseu la caloriferele electrice, fiecare a incercat sa gaseasca o solutie. Introducerea gazului metan a permis instalarea de centrale termice individuale, de apartament (atunci aparute).

Desigur, in orasele in care au mai ramas instalatii de incalzire centralizata (realizata dupa model sovietic, de aceea Bucurestiul era al doilea oras cu cea mai mare instalatie de incalzire centrala- dupa Moscova!) „baietii” au incercat sa blocheze aceasta actiune!

Au vrut sa dea si legi, dar odata ce oamenii si-au obtinut independenta si pot avea apa calda cand vor ei si caldura, la fel, nu s-a mai putut face nimic! Si atunci? Si atunci s-a gasit solutia!

Iata ceea ce am aflat de la mai multe persoane, dupa care am declansat propria noastra ancheta si am constat realitatea multora dintre cele reclamate: ca orice aparat, utilizat intr-o perioada mai lunga sau mai scurta, acesta se poate defecta.

Moment in care, firesc, trebuie reparat. Daca la un bec care s-a ars poti sa-l schimbi singur, ori la un robinet poti sa incerci sa o rezolvi (au disparut si instalatorii!) in cazul computerelor, ori centralelor termice, situatia este mult prea complicata.

Motiv pentru care au aparut firme de specializare (in general cele care au instalat centralele) care sunt apelate in momentul in care s-a stricat instalatia.

Ce au patit foarte multi oameni, din multe judete ale Romaniei? Pai a venit specialistul de la firma, s-a uitat si a spus:

„E placa! Trebuie schimbata!“ Firesc, oamenii au intrebat: „Cat costa placa?“ raspunsul, variabil (desi era vorba despre tipuri diferite de centrala!) a fost acelasi: 19 milioane de lei vechi! Ati inteles – pret comercial, nu 20, doar… 19!

Omul, ce sa faca?

Aici apare prima escrocherie constatata de noi: o centrala termica obisnuita costa de la 25 de milioane in sus! Asa ca multi spun: „Pai si o centrala termica noua cat costa?“ raspunsul este acesta: 25 de milioane! Si omul se gandeste: „decat sa bag bani in vechitura asta, macar aia e noua, are garantie… si asa firmele isi rezolva prima problema.”

Incaseaza banii, genereaza vanzari! Si, firesc, castiga! Ce ne facem, insa, daca omul vrea sa schimbe placa? Pai da cei 19 milioane si se schimba placa! De aici apare semnalul pe care l-am constatat noi, l-am verificat si putem confirma ca asa este:

PLACA NU TREBUIA SCHIMBATA!

Este un obicei aparut in tehnologia occidentala, atunci cand se strica ceva la un aparat, ori la o masina, nu mai e ca pe vremuri cand se schimba bucata stricata din piesa defecta – se schimba piesa, cu totul!

Si atunci, firesc, unii oameni (mai priceputi) s-au apucat sa verifice placa respectiva. Pentru a constata ce? Ca, in realitate, nu se defectase decat o simpla componenta! Si atunci, au inceput sa vorbeasca altii care aveau aceeasi problema. Au cautat specialisti care sa umble la placa si sa schimbe doar componenta, nu placa cu totul!

AU APARUT… SPECIALISTII!

Niste romani descurcareti (ca romanul, saracul, se descurca!) s-au apucat de treaba asta si au pus mana pe o afacere foarte rentabila. Vin si verifica centrala, vad ca este o piesa defecta, schimba piesa care, firesc, costa mult mai putin decat toata placa! Asa ca oamenii platesc 100 de lei… 150… 200 de lei… pana la 350 (maxim!). Desigur, am intalnit si cazuri cu oameni care ne spuneau ca le-a fost jena pentru ca le-au cerut doar 50 de lei si atunci au lasat ei 100, cu gandul la cat au economisit!

Oamenii au mai aflat ceva foarte interesant: „Pai stiti de ce procedeaza asa? Dincolo de faptul ca este mult mai simplu, ei au intelegere cu furnizorul si daca vand placa, la nivel maxim, cu totul, banii ii fac jumate-jumate!

Va dati seama, pentru o singura inlocuire de placa, firma castiga mai mult decat daca vinde o centrala, in totalitatea ei! Si atunci, firesc, procedeaza asa, iar romanii pun botul! Desigur, au pus-o, la inceput, pentru ca acum a inceput sa circule aceasta legenda pe care, iata, noi o facem publica!

Daca si dumneavoastra ati avut asemenea probleme, spuneti-ne! Vom face publice intamplarile dumneavoastra!

