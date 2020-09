Adevarul despre frunza Elenei Udrea

Omul de afaceri Dragoș Anastasiu a vorbit în emsiunea La cină de la Digi 24 despre celebra frunză a Elenei Udrea, proiectul de promovare turistică din vremea în care fosta blondă de la Cotroceni era ministrul Turismului.

Vezi si: EXCLUSIV - Lista celor 32 de ambasadori propuşi de Klaus Iohannis: Cine sunt cei care vor reprezenta România

“A fost un demers profesionist la care eu am participat, cu mulți alți oameni din turism, noi am ridicat mâna la frunză, nimeni altcineva. Doamna Udrea cred că a fost la prima și la ultima ședință, dar între timp au fost nenumărate. Ma rog, nu contează, miturile astea sunt. Ce nu a fost de ajuns… a fost implementarea promovării. Noi am făcut un brand, am făcut niște studii, că alea au costat un milion de euro, nu frunza, frunza a fost câteva zeci de mii. A fost un studiu internațional făcut care ne-a arătat unde trebuie să ne poziționăm. Trebuia să ieșim, că aveam cutia și o țineam în brațe. Trebuia să ieșim cu ea în germania, în Italia, în Franța, în America șamd. Și n-am mai ieșit! Noi, dacă vrem să ne dezvoltăm sustenabil cu turismul din România, avem nevoie de acei străini care vin altfel decăt venim noi pe weekenduri și pe vacanța copiilor.” - a spus Anastasiu la Digi 24.