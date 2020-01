Adevarul iese la iveala - Rolul jucat de Facebook in instalarea la Casa Alba a lui Donald Trump

Facebook a jucat un rol în instalarea la Casa Albă a lui Donald Trump, care a ştiut să adopte cea mai bună strategie pe reţeaua socială, apreciază un membru al conducerii campaniei, atenţionând totodată asupra modificărilor prea drastice ale regulilor, informează miercuri AFP, conform agerpres.ro.

Într-un lung mesaj destinat colegilor săi, Andrew Bosworth se întreabă: "Este responsabilă Facebook de alegerea lui Donald Trump?". "Cred că răspunsul este da, însă nu din motivele la care se gândeşte toată lumea", răspunde tot el în textul intitulat "Gânduri pentru 2020", dat publicităţii iniţial de The New York Times, apoi de autorul însuşi.Preşedintele american "nu a fost ales din cauza dezinformării ruse sau a (firmei de consultanţă politică) Cambridge Analytica. El a fost ales pentru că a dus o campanie de publicitate pe internet pe care eu nu am mai văzut-o niciodată. Punct", susţine Bosworth, considerat ca făcând parte din cercul de consilieri apropiaţi ai lui Mark Zuckerberg, şeful Facebook.

Compania Facebook a fost puternic criticată pentru faptul că nu a blocat campanii de dezinformare majore în timpul alegerilor din 2016. Odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din 2020 din SUA, grupul îşi sporeşte eforturile pentru a combate tentativele de manipulare pe diferitele sale platforme.



Însă campania lui Donald Trump nu a recurs ea însăşi la "dezinformare sau escrocherii" în 2016, subliniază Bosworth. "Ei (cei din echipa de campanie a lui Trump) pur şi simplu au folosit instrumentele pe care noi le punem la dispoziţia lor pentru a arăta conţinutul potrivit persoanelor potrivite", consideră Bosworth.



Pentru că reţeaua socială nu şi-a schimbat politica în termeni de publicitate politică odată cu apropierea alegerilor din 2020, "rezultatul ar putea fi acelaşi", îşi exprimă el regretul, subliniind că în ceea ce-l priveşte îi susţine pe democraţi.



Dar, adaugă responsabilul, "pe cât de tentant ar putea părea să foloseşti instrumentele aflate la dispoziţia noastră pentru a modifica rezultatul, eu sunt convins că nu trebuie niciodată să faci acest lucru". "Aceasta nu vrea să însemne că nu există limite", adaugă Bosworth, menţionând în aceste sens incitarea la violenţă.



Însă, "dacă se modifică rezultatul (unor alegeri) fără a-i convinge cu adevărat pe oamenii ce vor fi conduşi, atunci aceasta este doar o democraţie de carton. Dacă limitezi informaţia la care oamenii au acces şi ceea ce ei pot spune, atunci nu mai există democraţie", afirmă acest responsabil al Facebook.