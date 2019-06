Adevarul socant despre vacantele "All Inclusive", ascuns de hotelieri. Nu vor ca tu sa stii asta!

Regimul "All Inclusive" a devenit foarte popular de ceva timp, multe persoane optand pentru acesta atunci cand merg in vacante, la odihna. Insa tot mai multe detalii ies la iveala despre ce se intampla cu adevarat in bucataria hotelurilor "All Inclusive".

Un bucatar sef, din cadrul unui hotel de cinci stele, a dezvaluit mai multe lucruri socante despre cum functioneaza sistema "All Inclusive" si ce face angajatorul, dar si bucatari angajati, pentru a economisi bani:

1. In general, in calitate de carne rosie folosim carnea de curcan. Aceasta are o textura moale, elastica, astfel incat poate fi prajita de mai multe ori.

2. In loc de pastrav si alti pesti se furnizeaza carne de rechin. Aceasta se fierbe in apa sarata pentru a-i elimina gustul si, practic, nu poti sa o deosebesti cu nimic de muschiul altor pesti.

3. Cele 50 – 60 kg de carne ramase din ziua precedenta nu se arunca niciodata. Ar fi o mare pierdere. Noi spalam carnea de sos si a doua zi o preparam cu un alt sos, proaspat.

4. Pike si calmarul, in bucatarie, provin din conserve, al caror continut este inmuiat in prealabil in bere.

5. Bucatele din cartofi predomina in meniu, intrucat sunt inalt calorice si ofera senzatie de satietate pentru mai mult timp.

6. In bucataria noastra, trei persoane sunt angajate in mod exclusiv sa curete intreaga zi cartofii de coaja. Acesti sunt folositi la prepararea a cel putin 3 feluri de mancare pe zi.

7. Resturile ramase dupa procesarea carnii nu sunt aruncate, acestea se folosesc la gatit. In chiftele de vitel se pune piele, plamani de pui si multe alte lucruri pe care, acasa, niciodata nu le mananci. Asa ca, incearca sa eviti chiftelele, parjoalele si alte bucate preparate din carne tocata si alege sa consumi bucati intregi de carne preparata atunci cand mergi pentru all inclusive.

8. Nu te grabi sa consumi gustari de noapte turcesti. Sa recunoastem! Pentru a prepara 1 kg de „chiftele turcesti” e nevoie de 2 ore. In functie de numarul de persoane ar trebui sa fie pregatite cel putin 20 kg de chiftele. Toate ingredientele sunt amestecate intr-un cazan mare. Pentru a face acest lucru, un tanar din bucatarie incalta pungi de plastic si urca in cazan pentru a mesteca carnea.

9. Nu manca salate cu maioneza. Ar fi naiv sa credem ca hotelul care gateste mancare pentru 2000 de oameni face totul cu masuri stricte de igienizare. Salatele cu maioneza sunt cele care se altereaza cel mai rapid si permit inmultirea rapida a bacteriilor.

10. Desertul. Bucatile de tort, ramase pe mese, se strang, se mesteca, iar a doua zi se decoreaza cu drajeuri de ciocolata, praline, fructe, creme de frisca, fiind servite din nou la masa.

11. Cu toate acestea, cheltuielile suportate de angajator sunt inevitabile. Pentru a induce in eroare clientii, confectionam din abundenta decoruri din pepene rosu si dovleac. Potrivit calculelor mele, la 20 de feluri de mancare revin in jur de 50 de elemente de decor. Exista un truc: intai saturi ochii, apoi stomacul.

12. In final, iti recomand sa nu mananci bucati de tort mici, care deobicei sunt servite la zilele de nastere. Motivul? Propabil l-ai descoperit si singur.

