Adeverința de la medicul de familie, OBLIGATORIE la inceputul școlii. Cu cateva zile inainte sa inceapa cursurile, copiii vor sta la cozi la cabinete

Adeverința medicală pentru înscrierea în colectivitate și avizul epidemiologic pentru intrarea în colectivitate sunt obligatorii pentru elevi și preșcolari, la începerea noului an școlar. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că nu se va renunța, deocamdată, la această măsură, deoarece copiii au stat acasă din luna martie și nu au mai fost "evaluați" de mult […]