Adina Anghelescu: De ce au nevoie anchetatorii de ADN-ul mamei Luizei Melencu

Jurnalista Adina Anghelescu a explicat, miercuri, la Antena 3, cum se face analiza ADN în SUA și de ce vor anchetatorii din nou probă de ADN de la mama Luizei Melencu. "Celula are o citoplasmă și un nucleu. În nucleu, se găsește ADN-ul nuclear, care conține codul genetic, 50% de la mamă, 50% de la