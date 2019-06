Adina Florea asteapta ca CSM sa o valideze la conducerea SIIJ

Adina Florea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Plenul CSM are astazi pe ordinea de zi validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), concurs la care procurorul Adina Florea a obtinut punctajul cel mai mare. "Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, organizat in perioada 15 mai - 18 iunie 2019 si numirea candidatului admis in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", este al 14-lea punct de pe ordinea de zi a sedintei de luni a plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Ana Birchall, scrisoare catre CSM, dupa ce nu a putut p ...