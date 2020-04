Adina Valean: Distantarea sociala si separarea fluxurilor de pasageri vor fi stabilite prin protocoale foarte clare

Distanţarea socială şi separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin şi a celor care pleacă în perspectiva reluării călătoriilor cu avionul vor fi stabilite prin protocoale foarte clare, iar posibilitatea introducerii unor certificate de sănătate ar uşura mult viaţa în transporturi, susţine Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi. "Distanţarea socială şi separarea fluxurilor de pasageri a celor care vin şi a celor care pleacă vor fi stabilite prin protocoale foarte clare. Noi vom da recomandări cum să se procedeze, cum să fie aceste protocoale, dar şi autorităţile naţionale împreună cu companiile trebuie să stabilească protocoale clare în astfel de terminale", a declarat, duminică, la Digi 24, Adina Vălean. În ceea ce priveşte soluţiile de distanţare socială care vor fi luate în avioane, Vălean a subliniat că sunt companii care au luat deja iniţiative asupra modului de organizare a separării în interiorul avionului. "Nu este obligatoriu să fie lăsat locul din mijloc liber pentru că pot fi grupuri de călători care oricum fac parte din aceeaşi familie şi nu are sens să îi separi. De asemenea, în funcţie decât de multe astfel de grupuri există şi numărul lor separarea lor poate să implice un număr mai mare sau mai mic de călători. De aceea nu putem da o prescripţie clară, iar în dialogul cu companiile pe care noi îl avem permanent toate lumea va accepta astfel de măsuri. Pe de altă parte, dacă oamenii poartă mască, dacă se pot imagina alte lucruri pentru siguranţa fiecăruia, această distanţare în avion poată fi făcute în limite rezonabile", a explicat oficialul european. De asemenea, comisarul european pentru Transporturi a adăugat că pe aeroporturi, în momentul reluării călătoriilor, Comisia Europeană va recomanda luarea unor măsuri moderate, precum verificarea temperaturii, dar există şi ipoteza introducerii unor certificate de sănătate. "Noi recomandăm măsuri moderate, precum verificarea de temperatură şi la urcare, iar dacă există persoane simptomatice, companiile sau aeroporturile la hub-urile de transport vor avea posibilitatea să refuze accesul persoanei respective, intrând pe un protocol separat care trebuie stabilit împreună cu autorităţile pe izolarea sau tratarea persoanei respective, dacă are simptome de gripă. Mai există şi ipoteza sau posibilitatea introducerii acestor certificate de sănătate, sigur acest lucru trebuie gândit foarte bine cum ar putea fi pus în practică, ar uşura mult viaţa în transporturi, dar trebuie văzut cum, pentru că autorităţile de sănătate ale statelor membre în colaborare cu Comisia Europeană ar trebui să vină cu o soluţie practică", a subliniat Adina Vălean. Potrivit sursei citate, autorităţile de sănătate ar trebui să discute care ar fi termenul de valabilitate al unui astfel de certificat de sănătate, pentru că "poţi să fii sănătos astăzi şi peste două zile să iei din întâmplare virusul", iar acest aspect va face lucrurile neclare şi instabile. "De altfel, Centrul European de Control al Bolilor recomandă ca deschiderea conectivităţii să se facă între regiuni şi state care au o situaţie epidemiologică similară, deci trebuie să urmărim exact cum vor evolua exact deciziile luate autorităţile sanitare", a menţionat Vălean. Întrebată dacă românii îşi pot face planuri de vacanţă în lunile iunie, iulie şi august, comisarul european a răspuns: "Depinde de ţară, este un răspuns pe care fiecare fiecare autoritate naţională va trebui să îl dea". "Nu vor ridica restricţiile de călătorie toate ţările în acelaşi timp. Dacă în Romania autorităţile vor considera că situaţia este stabilă, cele câteva criterii pe care le avem sunt satisfăcute, adică rata de transmitere să fie de sub 1%, capacitatea de testare să fie satisfăcătoare, dacă vor exista suficiente echipamente de protecţie ca lumea să poată folosi măşti atunci când călătoreşte, dacă în spitale capacitatea de studiere a cazurilor este, de asemenea, una confortabilă, atunci sunt criterii clare care pot duce la ridicarea măsurilor de restricţie. În Belgia, de exemplu, nici măcar pentru luna iunie nu se anunţă ridicarea măsurilor de transport în afara ţării. Lucrurile diferă la o ţara alta", a adăugat Adina Vălean. În privinţa unui orizont de timp în care călătoriile vot fi reluate în Europa sau pe alt continent, comisarul consideră că europenii care vor dori să meargă în alta parte o vor putea face dacă restricţiile de călătorie se ridică în ţara respectivă, însă recomandă cetăţenilor europeni "foarte multă precauţie". "Eu personal aş recomanda foarte multă precauţie, pentru că în timp ce în Europa există suficiente informaţii în fiecare stat membru şi coordonare, într-o ţară terţă ar trebui să fie cu adevărat curajos şi foarte bine informat, pentru a nu rămâne izolat într-o anumită destinaţie", a avertizat oficialul european. Nu în ultimul rând, Vălean a precizat că turiştii nu trebuie neapărat să accepte vouchere pentru biletele de avion achiziţionate înainte de pandemie, decât dacă optează efectiv pentru acest lucru, însă companiile sunt obligate să facă rambursarea dacă este cerut acest lucru. "Pasagerii se pot adresa Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor şi autorităţilor care ar trebui să pună în aplicare astfel încât turiştii să îşi poată obţine banii", a mai spus Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Ady Ivaşcu)